Обухов: санкции сказались на инвестициях, но некритично. Потерял около 10%

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о потерях в инвестициях в 2022 году. По его словам, из-за санкций он потерял порядка 10% на акциях.

«За время отстранения трудно было чего-то добиться. Я более долгосрочный инвестор. Задача была сохранить капитал. Пока была дисквалификация, по регламенту я не имел права получать ни зарплату, ни какие-либо другие выплаты. Никакой финансовой поддержки не было, поэтому всё, что было накоплено, уходило на жизнь. Всё, что было в ценных бумагах и активах, осталось.



Сказались ли санкции на инвестициях? Сказались. С небольшими потерями, но некритично. Порядка 10 процентов. Иностранный рынок вообще закрыт? Да, пытаются добиться разблокировки. Я в иностранных акциях тоже застрял», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, в июне 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода, а затем ещё на этот же срок.



Ранее сообщалось, что допинг-проба Обухова, которую взяли в 2013 году на сборах молодёжной национальной команды России в Новогорске, значилась как отрицательная, но на самом деле содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле 2021 года ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.