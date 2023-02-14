Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Эвертоном»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу команды в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Салах стал автором одного забитого мяча.
«Для нас это огромная победа, у нас была идеальная неделя для тренировок, и игроки были так взволнованы. Мы не могли дождаться, когда игра всё изменит, и, надеюсь, это было началом. Нам немного повезло, но удача всегда приходит, когда ты очень усердно работаешь», — приводит слова Салаха BBC.
«Ливерпулю» удалось прервать четырёхматчевую серию без побед в АПЛ.
На данный момент «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 32 очка.
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