Леонид Слуцкий назвал лучших российских игроков в XXI веке

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что завершивший карьеру Юрий Жирков входит в топ-5 лучших российских игроков в XXI веке.

«Аршавин, Акинфеев, Дзюба, безусловно, он столько всего забил и сделал. Это тройка. Кержаков, Денисов? Головина тоже можно включить. Жирков точно в топ-5, он везде подтверждал свой уровень. Очень сильный футболист», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки», за которые он выступал с января по июль 2022 года. Помимо подмосковной команды, российский футболист успел поиграть за «Зенит», московское «Динамо», «Анжи», «Челси» и ЦСКА. На счету Юрия Жиркова также участие в 105 матчах в составе сборной России.