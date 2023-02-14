Леонид Слуцкий назвал лучших российских игроков в XXI веке
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Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что завершивший карьеру Юрий Жирков входит в топ-5 лучших российских игроков в XXI веке.
«Аршавин, Акинфеев, Дзюба, безусловно, он столько всего забил и сделал. Это тройка. Кержаков, Денисов? Головина тоже можно включить. Жирков точно в топ-5, он везде подтверждал свой уровень. Очень сильный футболист», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки», за которые он выступал с января по июль 2022 года. Помимо подмосковной команды, российский футболист успел поиграть за «Зенит», московское «Динамо», «Анжи», «Челси» и ЦСКА. На счету Юрия Жиркова также участие в 105 матчах в составе сборной России.
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