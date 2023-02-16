«Какие же вы жалкие». «Минай» отреагировал на кибератаку клубного сайта

Пресс-служба украинского клуба «Минай», футболисты которого накануне подрались с игроками «Шинника», отреагировала на последовавшую после инцидента кибератаку их клубного сайта.

Ранее стало известно, что официальный сайт украинского клуба подвергся хакерской атаке и «упал». На официальной странице «Миная» в социальных сетях после этого появилось следующее сообщение.



«Наши ребята сломали вашим рёбра, а вы нам – сайт? Какие же вы жалкие».



Напомним, на днях российские и украинские игроки устроили массовую драку в одном из турецких отелей. По данным российских СМИ, конфликт начался со словесных провокаций со стороны украинцев. Позже игроки «Миная» избили в лифте одного российского футболиста, что и послужило поводом для дальнейшей массовой драки. Известно, что в ходе конфликта травмы получили несколько игроков «Шинника». Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, футболист «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил игрок «Шинника».