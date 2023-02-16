«Байер» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» примет «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Французский «Монако» выступит на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. Напомним, что за «монегасков» играет российский полузащитник Александр Головин.

«Байер» ранее выступал в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые два места «Порту» и «Брюгге». Немецкий клуб сумел обойти только мадридский «Атлетико», который в этом сезоне больше не примет участия в еврокубках.