«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рафинья сравнял счёт

Полузащитник «Барселоны» Рафинья сравнял счёт в проходящем в эти минуты матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опаснейших моментов у ворот «Барселоны». Во втором тайме счёт был открыт на 50-й минуте усилиями защитника каталонцев Маркоса Алонсо, забившего головой после подачи Рафиньи с углового (1:0). На 53-й минуте ударом в ближний угол ворот форвард «Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт (1:1). На 59-й минуте мяч рикошетом от защитника «Барселоны» Жюля Кунде оказался в воротах каталонцев (1:2).



«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» занял второе место в группе Лиги Европы с «Реалом» Сосьедад, «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.