«Байер» — «Монако»: Вирц вывел немецкий клуб вперёд на 59-й минуте

Сегодня, 17 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимает «Монако». Команды встречаются на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте немцы устроили тонкую перепасовку в центре поля. После этого игрок «Байера» Флориан Вирц в одиночку пошёл на оборону соперника, обыграл двух защитников, после чего точно пробил мимо голкипера — 2:1.

Французский «Монако» выступает на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. «Байер» ранее играл в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые две строчки «Порту» и «Брюгге».