«Байер» — «Монако»: Дьятта сравнял счёт дальним ударом на 74-й минуте

Сегодня, 17 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимает «Монако». Команды встречаются на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте «Монако» устроил позиционную атаку у ворота «Байера». Нападающий Крепен Дьятта сместился в сторону ворот и дальним ударом из-за пределов штрафной поразил верхний угол ворота с нерабочей ноги — 2:2.

Французский «Монако» выступает на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. «Байер» ранее играл в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые две строчки «Порту» и «Брюгге».