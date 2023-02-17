«Байер» — «Монако»: Дьятта сравнял счёт дальним ударом на 74-й минуте

Сегодня, 17 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимает «Монако». Команды встречаются на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 74-й минуте «Монако» устроил позиционную атаку у ворота «Байера». Нападающий Крепен Дьятта сместился в сторону ворот и дальним ударом из-за пределов штрафной поразил верхний угол ворота с нерабочей ноги — 2:2.
Французский «Монако» выступает на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. «Байер» ранее играл в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые две строчки «Порту» и «Брюгге».
- 17 февраля 2023
-
01:20
-
01:17
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:25
-
00:22
-
00:13
-
00:11
-
00:01
- 16 февраля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:18
-
23:15
-
23:12
-
23:04
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:29