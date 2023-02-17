Хави высказался об эмоциональной реакции Рафиньи на замену в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на эмоциональную реакцию полузащитника клуба Рафиньи в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Напомним, после замены Рафинья не сдержал эмоции и стал бить по креслу кулаком. В этой встрече Рафинья забил один гол.
«Я вижу и понимаю гнев Рафиньи, я тоже был зол. Я вношу изменения, думая о команде и ни на кого не указывая пальцем». Рафинья извинился передо мной. Я считаю позитивным то, что все хотят играть», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 9 результативных передач.
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