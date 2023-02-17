Рафинья извинился за гневную реакцию на свою замену в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья извинился за эмоциональное поведение после своей замены в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Я уже поговорил с тренером после игры, воспользовался возможностью, чтобы извиниться перед всеми. Извиняюсь перед тренером, Ферраном, который вышел вместо меня, командой и, болельщиками. Но бывают моменты, когда мы действительно хотим быть на поле, чтобы помочь команде победить.

Мы люди, и у всех нас есть моменты, которые мы не можем контролировать. Я знаю, что совершил ошибку, и я здесь, чтобы извиниться перед всеми, и этого больше не произойдёт», — приводит слова Рафиньи Mirror.

Напомним, после замены Рафинья не сдержал эмоции и стал бить по креслу кулаком. В этой встрече Рафинья забил один гол.

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