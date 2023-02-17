Валерий Гладилин не верит, что в ближайшее время Россию вернут в международный футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.
«Конечно, возвращение России в международный футбол произойдёт. Правда, сроки назвать очень сложно. Но работа ведётся. Когда всё случится — это вопрос. Не верю, что возвращение произойдёт в ближайшее время. Может быть, будут какие-то подвижки по завершении этого сезона.
Следующий год — под вопросом. Всё зависит от руководителей, а именно — как пройдут переговоры. К сожалению, международные спортивные федерации — и футбол в том числе — зависят от политики. В этом вся проблема. Все федерации контролируются европейскими и американскими структурами — как раз по этой причине принимаются решения, которые не устраивают нас», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 февраля 2023
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