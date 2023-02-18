Гол и передача Каналеса помогли «Бетису» обыграть «Вальядолид» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье прошёл матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местный «Бетис» и «Вальядолид». Финальный свисток Антонио Лаоса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на второй минуте: Хуанми отличился с паса Серхио Каналеса.

Гол Хуанми. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 30-й минуте Кайл Ларин сравнял счёт с передачи Кике Переса.

Гол Ларина. Видеоролик:

Победу «Бетису» принёс точный удар Серхио Каналеса с 11-метровой отметки.

Каналес реализовал пенальти. Видеоролик:

«Бетис» набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице испанской Ла Лиги пятое место. У «Вальядолида» 24 очка и 14-я позиция.