«Эспаньол» вырвал победу в гостях у «Эльче» благодаря голу на 90+3-й минуте

Сегодня, 19 февраля, состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Стартовый свисток главного арбитра Карлоса Дель Серро Гранде прозвучал в 16:00 мск.
В первом тайме при равенстве владения хозяева регулярно угрожали воротам соперника, нанеся в общей сложности 12 ударов. «Эспаньол» тоже старался выйти вперёд (четыре удара), но счёт оставался прежним.
Во втором тайме ситуация изменилась — мячом команды владели практически поровну, но моментов стало меньше, в особенности у «Эльче». Но отсутствие ударов хозяева решили компенсировать грубостью — полузащитник Хосе Анхель Кармона на 82-й минуте получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду добывать победу в меньшинстве.
Но ситуацией в полной мере воспользовался «Эспаньол» — на 90+3-й минуте полузащитник Серхи Дардер забил мяч красивым ударом и вырвал для своей команды победу — 1:0.
Гол Дардера
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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