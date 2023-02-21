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Вратарь ЦСКА Тороп: амбиции команды на весну высоки, мы можем выиграть Кубок России

Вратарь ЦСКА Тороп: амбиции команды на весну высоки, мы можем выиграть Кубок России
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился ожиданиями от выступления команды в Кубке России.

«Реально ли взять Кубок России? Конечно. Все исходит от наших амбиций, а они у нас высоки. Ребята максимально заряжены. Надо просто идти от игры к игре и стараться выигрывать в каждом матче. Но и в чемпионате мы должны быть готовыми выигрывать каждую встречу. Так что настроение на весну максимально позитивное. Мы можем выигрывать Кубок», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

23 февраля ЦСКА примет на своём поле «Краснодар» в рамках четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Ранее «армейцы» заняли второе место в группе D турнира. Тороп сыграл в пяти матчах команды на групповом этапе.

Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок России 10 лет назад – в сезоне-2012/13. Всего на счету армейского клуба 12 побед в турнире, включая советское время.

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