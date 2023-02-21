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Футболист «Барселоны» Рафинья заявил, что никогда не будет играть за «Реал»

Футболист «Барселоны» Рафинья заявил, что никогда не будет играть за «Реал»
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья рассказал, какой зарубежный клуб ему нравится.

«Я бы никогда не стал играть за «Реал». В Испании мне нравится «Барселона», а из-за границы – «ПСЖ» и «Арсенал». Хотел бы ли я сыграть с Месси? Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся и играл с нами», — приводит слова Рафиньи Onefootball.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 50 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафинья принял участие в 21 матче, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету гол и передача в одном матче Лиги Европы.

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