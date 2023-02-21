Тухель потребует от «ПСЖ» определённых гарантий в случае возвращения в клуб

Руководство «ПСЖ», которое рассматривает возможность возвращения Томаса Тухеля на пост главного тренера, готово признать, что ошиблось, уволив немца, сообщает Evening Standard.
В парижском гранде разочарованы работой главного тренера Кристофа Галтье. В прошлом матче Лиги 1 с «Лиллем» команда сумела одержать победу, уступая к 87-й минуте, а до этого момента потерпела три поражения подряд во всех турнирах.
Сообщается, что немецкого специалиста реально убедить присоединиться к бывшей команде, так как он будет работать с Луишем Кампушем, а не с экс спортивным директором парижан Леонардо, с которым он поссорился во время прошлого периода в «ПСЖ».
Кроме того, немец попросит у французской команды гарантий, что клуб защитит его от влияния определённых игроков, и будет требовать, чтобы ему не мешали сосредоточиться на тренерской работе.
Тухель был уволен из «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2021 году, в минувшем сентябре.
Жозе Моуринью также рассматривается как один из вариантов для парижан, но, вероятнее всего, он останется в «Роме».
Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду
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