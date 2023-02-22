Ван Дейк – о поражении от «Реала»: нам предстоит почти невыполнимая работа в Мадриде

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).

«Через три недели нам предстоит почти невыполнимая работа в Мадриде. Но когда придёт время, мы сосредоточимся, выложимся полностью и представим клуб так хорошо, как только сможем. Я очень разочарован. Это единственное, что я могу сказать. Знаете, проигрывать никогда не бывает приятно. И то, как мы проиграли, почти не оставив себе шанса перед игрой в Мадриде, – это тяжело.

Это суровая реальность и то, с чем нам приходится иметь дело как команде, как единому целому. Это не самый легкий сезон, но единственный способ выйти из него – держаться вместе. И это послание. Все злятся, все явно разочарованы, но следующая игра – когда? Через четыре дня? Так что, если мы хотим хорошо выступить там, мы должны быстро переключиться. И мы собираемся это сделать

Мы играли против обладателя Лиги чемпионов – команды, полной качественных игроков, способных наказать за любую ошибку, что они сделали, особенно во втором тайме. Да, совершенно очевидно, мы не должны были дпускать подобные ошибки. Но такое случается в футболе. Вы знаете, мы не роботы. Единственное, что мы можем сделать, это извлечь из этого урок и сосредоточиться на следующем матче, чтобы убедиться, что подобного не повторится», – приводит слова ван Дейка Sky Sports.