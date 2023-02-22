Игрок «Торпедо»: Бородюк живёт футболом, всё воспринимает близко к сердцу

Футболист «Торпедо» Богдан Рейхмен, на правах аренды выступающий за КАМАЗ, высказался о бывшем тренере автозаводцев Александре Бородюке. Напомним, специалиста уволили из «Торпедо» в августе 2022 года за неудачный старт в РПЛ.

«Счастлив даже не тому, что поиграл, а что познакомился с этим прекрасным человеком и не менее прекрасным тренером. За это короткое время многому меня научил. Бородюк не особо разговорчивый человек, на тренировках скорее стоял и смотрел. Но, допустим, на двусторонках подходил и давал точечную коррекцию: где и как занимать позицию, когда вступать в отбор, куда смещаться. И так с каждым индивидуально. Я впитывал каждый подсказ.

Он живёт футболом, всё воспринимает близко к сердцу. Каждую игру пропускал через себя. Полностью был в неё погружён — я видел и вдохновлялся. Думаю, это только плюс. Ты чувствуешь поддержку, что за тебя волнуются, переживают», — приводит слова Рейхмена Sport24.