Артём Дзюба дебютирует за «Локомотив» в матче со «Спартаком» в Кубке России

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба дебютирует за железнодорожников в матче четвертьфинала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) со «Спартаком».

34-летний российский нападающий попал в стартовый состав «Локомотива» на игру, которая состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом. Матч со «Спартаком», воспитанником которого Дзюба является, станет для футболиста первым после возвращения в Россию.