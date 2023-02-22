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Нагорных: уверен, что Ларин сделает ещё много хорошего для российского футбола

Нагорных: уверен, что Ларин сделает ещё много хорошего для российского футбола
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о заключении бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«В ворота «Локомотива» сегодня забил воспитанник «Чертаново» (полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев. — Прим. «Чемпионата»). Что касается Ларина, то я не могу комментировать решения российского суда. Я уверен, что он ещё много хорошего сделает для нашего футбола», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

22-летний Данил Пруцев мощным ударом из-за пределов штрафной забил единственный гол «Спартака» в первом матче четвертьфинала Кубка России с «Локомотивом», принеся красно-белым победу 1:0. Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.

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