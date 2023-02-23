Шавло: суперфутболистов за последние пять лет «Спартак-2» не дал

Экс генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением насчёт эффективности наличия второй команды московского клуба.

«Нужно ли возвращать «Спартак-2»? Такая идея есть, потому что нужна переходная стадия между академией и основой. Вторая лига — не вариант, там другой футбол, с серьёзными травмами. С другой стороны, суперфутболистов за последние пять лет «Спартак‑2» не дал, разве что двух‑трёх талантливых. При этом Абаскаль даже без второй команды привлёк нескольких юниоров к работе с главной командой, брал их с собой в Турцию. Значит, следит за молодёжью и видит перспективы», — приводит слова Шавло «Матч ТВ».

«Спартак» был вынужден закрыть «Спартак-2» в мае прошлого года ввиду финансовых причин.