Шишкин: момент с незасчитанным голом Магкеева подпортил матч «Локомотива» и «Спартака»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин оценил недавний матч между командами в Кубке России, в котором победу с минимальным счётом 1:0 одержали красно-белые. Экс-футболист заявил, что решение судей не засчитывать гол защитника железнодорожников Станислава Магкеева испортило игру.

«По правилам, наверное, можно «докопаться» до этого офсайда, но в динамике мне показалось, что это чистый гол, никаких погрешностей не было. Но правила есть правила, судьи сейчас очень гордятся этим эпизодом, что они его разглядели, хотя, на мой взгляд, этот момент подпортил весь рисунок игры. Можно было этот гол засчитать – и никто бы слова не сказал. В конце концов, «Локо» наиграл на ничью – у того же Дзюбы было два стопроцентных момента. Красно-зелёные добавили, заставили «Спартак» играть в каких-то моментах даже «на отбой», разрушили ту игру, которая была у спартаковцев в первом тайме. Но впереди ещё ответная встреча, теперь есть понимание, во что и как играют команды. Очень интересно посмотреть, что будет во второй игре. Пока, думаю, шансы равны, хотя у «Спартака», конечно, есть пусть и небольшое, но всё же преимущество в виде забитого мяча», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».