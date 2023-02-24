Сборная Германии планирует провести 1000-й матч в истории с командой Украины
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Сборная Германии, которая в скором времени достигнет отметки в 1000 матчей в истории команды, планирует провести юбилейную игру с командой Украины, сообщает «твиттер» Bayern & Germany.
По информации источника, Немецкий футбольный союз собирается провести встречу в июне.
На чемпионате мира в Катаре подопечные Ханс-Дитера Флика не сумели преодолеть групповой этап, пропустив вперёд сборные Испании и Японии. Немцы — четырёхкратные чемпионы мира. Они завоёвывали главный трофей мировых первенств в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Чемпионами Европы команда становилась трижды: в 1972, 1980 и 1996 годах. В 2017-м немецкая сборная стала победителем Кубка конфедераций. Также на её счету олимпийское золото в 1984 году.
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