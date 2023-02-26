Лисандро Мартинес: иногда хочется убивать, но приходится контролировать себя

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал о своём характере.

«Мы вовлечены в игру. Я думаю, это наша культура из Аргентины, аргентинские игроки всегда такие. Футбол для нас — это всё, поэтому мы всегда отдаёмся полностью. В детстве, я помню, когда был совсем маленьким, где-то в четыре или пять лет, я начинал драться и плакал, когда проигрывал, так что это что-то у нас в крови, у нас в сердце, это наша культура.

Я всегда голоден и хочу выиграть всё возможное, понимаете? Конечно, я очень счастлив, что выиграл чемпионат мира, но сейчас все внимание сосредоточено на «Манчестер Юнайтед», моем клубе. Приём от моих товарищей по команде после чемпионата мира был потрясающим. Я чувствую от них много любви, и это очень важно. Я чувствую себя очень хорошо, и теперь мы должны смотреть вперёд.

Я могу контролировать эмоции, иначе меня будут удалять в каждой игре. Нужно быть умным. Да, это тяжело. Это действительно тяжело (смеётся). Иногда я хочу убивать, но нужно себя контролировать», — приводит слова Мартинеса Manchester Evening News.