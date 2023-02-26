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Рафинья получил травму колена, ударив холодильник после замены в первом матче ЛЕ с «МЮ»

Рафинья получил травму колена, ударив холодильник после замены в первом матче ЛЕ с «МЮ»
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Полузащитник «Барселоны» Рафинья повредил колено после того, как эмоционально отреагировал на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

После того, как Рафинья был заменён на 83-й минуте, игрок ударил кулаком по креслу на скамейке запасных, а также пнул ногой холодильник, в котором хранились напитки. После этого игрок почувствовал боль в колене, что стало одной из причин отсутствия бразильца в стартовом составе «Барселоны» в матче чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).

В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2 и завершила выступление в турнире. В чемпионате Испании нынешнего сезона «Барселона» находится на первом месте.

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