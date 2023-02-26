«Ахмат» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 26 февраля, состоится матч в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России между «Уфой» и «Ахматом». Команды будут играть на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Уфа»: Кукушкин, Голубев, Ушакин, Ботака, Сухов, Никитин, Хугаев, Емельянов, Евсеев, Касинтура, Ортис.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Шатара, Семёнов, Харин, Швец, Камилов, Бериша, Садулаев, Олейников, Агаларов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Уфа» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 18 очков в 20 турах. «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 матчей.
В высшем дивизионе грозненцы проведут следующий матч 4 марта. Их соперником станет «Оренбург», для команды Сергея Ташуева эта встреча будет домашней. Уфимцы проведут следующую игру с «Велесом». Матч запланирован на 5 число.
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