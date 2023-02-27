Ранджелович: Красич говорил: «Если бы мог повернуть время вспять — не уехал бы из Москвы»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Лазар Ранджелович рассказал об общении с экс-футболистом ЦСКА Милошем Красичем. По словам Ранджеловича, Красич жалел об уходе из московской команды. Также Лазар признался, что Екатеринбург нравится ему не меньше Москвы.

«Что Красич рассказывал мне про время игры в ЦСКА? Как доволен был тем временем! И помню такие слова: «Если бы мог повернуть время вспять, никогда не уехал бы из Москвы». Очень советовал приехать в столицу — я побывал дважды, и мне понравилось, хотя Екатеринбург нравится не меньше.

А с Красичем мы, можно сказать, друзья. Как и с нынешними сербами из ЦСКА Зделаром и Гайчем, — приводит слова Ранджеловича Sport24.

Напомним, Милош Красич играл в составе ЦСКА в период с 2004 по 2010 год. Позже футболист выступал за «Ювентус», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию Гданьск».