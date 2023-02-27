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Роналду может получить медаль за победу «МЮ» в Кубке английской лиги, не сыграв ни матча

Роналду может получить медаль за победу «МЮ» в Кубке английской лиги, не сыграв ни матча
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, начинавший текущий сезон в составе «Манчестер Юнайтед», может получить медаль за победу «красных дьяволов» в Кубке английской лиги, не сыграв ни одного матча за клуб в турнире. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Согласно правилам Кубка английской лиги, победившая команда получает в своё распоряжение 30 медалей, которые могут быть вручены футболистам клуба. «Манчестер Юнайтед» использовал во время матчей турнира 27 игроков, при этом среди них не было Роналду, который покинул клуб в ноябре прошлого года. Судьбу оставшихся трёх медалей решит сам «Юнайтед».

Таким образом, Роналду может получить медаль за победу в турнире, однако не будет считаться обладателем трофея, так как ни разу не вышел на поле в рамках Кубка.

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