Пименов — о матче «Спартак» — «Локо»: пенальти на Миранчуке был

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встретились с московским «Спартаком». Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-белых. Именно «Спартак» вышел в полуфинал национального Кубка.

«Получилась отличная игра, очень динамичная, с массой голов. Я получил максимум удовольствия. Что касается судейства, то, я считаю, пенальти на Миранчуке был. В моменте со вторым забитым мячом Тикнизян проиграл борьбу Игнатову. Там всё было чисто», — приводит слова Руслана Пименова «РБ Спорт».

Отметим, что следующий матч обе команды проведут уже в рамках Российской Премьер-Лиги, которая в скором времени возобновится после зимнего перерыва.