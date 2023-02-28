Пименов — о матче «Спартак» — «Локо»: пенальти на Миранчуке был
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Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о прошедшем ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встретились с московским «Спартаком». Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-белых. Именно «Спартак» вышел в полуфинал национального Кубка.
«Получилась отличная игра, очень динамичная, с массой голов. Я получил максимум удовольствия. Что касается судейства, то, я считаю, пенальти на Миранчуке был. В моменте со вторым забитым мячом Тикнизян проиграл борьбу Игнатову. Там всё было чисто», — приводит слова Руслана Пименова «РБ Спорт».
Отметим, что следующий матч обе команды проведут уже в рамках Российской Премьер-Лиги, которая в скором времени возобновится после зимнего перерыва.
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