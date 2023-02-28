Клопп — о попадании в топ-4: если кто-то и может это сделать, то это «Ливерпуль»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды попасть в топ-4 английской Премьер-лиги в этом сезоне.
«Память о сезоне-2020/2021, когда мы попали в топ-4, помогает, потому что это были именно мы. Не нужно говорить, что тогда была другая команда. Но нельзя постоянно полагаться на историю и на то, что мы делали раньше. Я действительно вижу, что сейчас у нас правильный настрой. Теперь нам осталось сделать это.
Думаю, мы готовы. Если и есть клуб, который может это сделать, то это мы. Всего, чего мы достигли, мы добиваемся вместе. У нас есть большое совместное будущее. В долгосрочной перспективе мы вернёмся, но сейчас команда должна выжать максимум из нынешнего сезона», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
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