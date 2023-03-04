Тихонов: легионеры «Спартака» всё равно будут играть, несмотря на прогресс россиян

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18 тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».
«Жду хорошей игры «Спартака». Хочется уверенной и интересной игры после матчей Кубка России. К тому же вернутся Александр Соболев, Шамар Николсон. Да, они сейчас не играли, может, чувство игры пропало, но это не сказалось сильно. Тренер сможет ротировать состав, в группе атаки будет больше вариантов.
Прогресс молодых игроков? Прогресс Литвинова и Денисова был виден ещё в прошлом году, а Хлусевич уже прошёл адаптацию. Единственное, что мне не нравилось в его игре – с ударами возникали проблемы, но, думаю, сейчас он этот компонент поправит. Если Даниил является фланговым атакующим защитником, то должен тренировать фланговые передачи.
Конкуренция? Например, клуб взял Тавареша, Дуарте и Бальде. Тогда зачем брать иностранцев, чтобы они сидели на скамейке? Если всех всё устраивает, хотят, чтобы играли наши футболисты, зачем покупать Дуарте и Тавареша? Значит, тренеру они нужны. Думаю, что всё равно легионеры будут играть», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
Матч «Спартака» и «Урала» состоится сегодня. Начало встречи намечено на 14:00 мск.
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