«Барселона» — «Валенсия»: каталонцы остались в меньшинстве после удаления Араухо

Сегодня, 5 марта, проходит матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Валенсию». Встреча проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Альберола Рохаса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте встречи сине-гранатовые остались в меньшинстве. Центральный защитник Рональд Араухо получил прямую красную карточку за опасный фол и покинул поле «Камп Ноу».

«Валенсия» продолжает находиться в самом низу Ла Лиги, занимая 19-е место в зоне вылета с 23 очками. Поражение сине-гранатовых в прошлом туре в матче с «Альмерией» (0:1) не изменило их турнирного положения. Подопечные Хави продолжают возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 59 очков и на семь очков опережая мадридский «Реал».