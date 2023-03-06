Аллегри: в истории футбола ещё ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (0:1).
«Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как « Рома» уже начала немного теряться между линиями, но потом мы пропустили тот гол из ниоткуда. Это футбол, и ты выходишь из игры побежденным. Все любят говорить со стороны, но в истории футбола ещё ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали», — приводит слова Аллегри Football Italia.
После 25 туров «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков. В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Сампдорией».
Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций.
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