Представитель Дзюбы рассказал, почему сорвались переходы Артёма в «Пари НН» и «Торпедо»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, вспомнил сорванные переговоры с «Пари НН» и «Торпедо».

«Переговоры с российскими клубами не были сложными, они были парадоксальными. При всём моём уважении к «Торпедо» то, как там был выстроен процесс, на момент переговоров они забили не так много голов, а речь идёт об игроке, за которого не нужно платить никаких подъёмных или агентских. Для «Торпедо» Дзюба стоил бы небольших денег. Хотя есть миф, что Дзюба думает только о деньгах, что он алчный, но это абсолютно не так.

Я здесь субъективен, но если абстрагироваться от нашей с Артёмом дружбы, то можно представить, что приходит легионер за большие деньги или Дзюба, который забил больше всех в РПЛ, относительно недорогой и который очень сильно мотивирован. Если оглянуться на его карьеру, в такие моменты он показывает пик результатов. Я здесь не видел рисков, как и бывший президент «Торпедо» Илья Геркус. Дальше включились какие-то неспортивные дела, слышал про имидж, что странно, у тренера были какие-то сомнения, видимо, личные опасения.

С «Пари НН» вроде тоже все хотели, все были за. «Пари НН», в моём понимании, тоже не находится вверху турнирной таблицы, и у него задача избежать стыковых матчей. Туда пришёл молодой и амбициозный тренер, который тоже был заинтересован, но по непонятным причинам сделка сорвалась. Не знаю, может, и имидж, доносилась история и про деньги, но переговоры — это процесс общения двух сторон. Одна — предлагает сумму, вторая — реагирует и предлагает другую. Там бы поняли, что всё застопорилось, и интереса тот вариант уже не вызывал. Потом неожиданно возобновилась история с «Локомотивом», — сказал Гольдман в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.