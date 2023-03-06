Евгений Алдонин: по матчу с «Сочи» не сказал бы, что у ЦСКА всё печально
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о команде после матча с «Сочи» (0:2) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Я бы не сказал, что всё печально. «Сочи» — конкурентоспособная команда. Дома они могут дать бой кому угодно, к тому же там сейчас Бердыев. «Сочи» сыграл дисциплинировано, но матч был равным. Просто одна команда использовала свои моменты, а другая — нет. Фортуна могла перевалиться как в одну сторону, так и в другую. Сложно делать выводы по ЦСКА на таком коротком отрезке. Нужно оценивать по динамике», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА в 18 матчах набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего вторым «Динамо» на три очка.
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