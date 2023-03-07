Писарский — о зарплатах: я работал за 20-30 тысяч, не надо мне говорить про тяжёлые деньги

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский объяснил свои слова про зарплаты футболистов, а также ответил своему одноклубнику Евгению Фролову.
«Моя фраза про заслуженные зарплаты футболистов? По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки. Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжёлая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжёлые деньги.
По поводу фразы Фролова, не знаю, возможно, не знает, откуда я и как зарабатывал деньги. Я имею какой-то опыт и поэтому могу сказать, что футболисты заслуженно получают свои деньги, пусть любой другой просто попробует попасть в команду РПЛ», — сказал Писарский в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 7 марта 2023
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