Паредес: в сборной мы стали относиться к Месси как к одному из нас, поэтому ему комфортно

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал секрет успеха его национальной команды.

«Мы стали относиться к Месси как к одному из нас, сняли его с вершины. Поэтому Лео стал чувствовать себя в сборной так комфортно. Этот момент стал ключевым для роста команды. Это самое важное из того, что есть сейчас. Поэтому нам покорилось столько достижений, в этом, конечно, и большая заслуга Скалони. За нашу команду играют не только отличные футболисты, но и прекрасные люди», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

Cборная Аргентины выиграла прошедший чемпионат мира в Катаре. Для аргентинской команды этот успех на мундиале стал первым с 1986 года.

Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе. Видеоролик: