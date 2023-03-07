Уткин — об Ари: этот упырь никогда не посещал РПЛ по билету. Как он может судить о Fan ID?

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова бразильского экс-футболиста «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари, который поддержал введение системы Fan ID. Нападающий заявил, что «Fan ID — умный закон», и он хотел бы видеть аналогичный проект у себя на родине.

«Держу пари, этот упырь в жизни не ходил в России на футбол по билету. Как он может об этом судить вообще? Что он себе позволяет? Чистый замполит, рот закрыл — рабочее место убрано», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России. На фоне этого нововведения многие активные болельщики российских клубов объявили бойкот матчей РПЛ до полной отмены Fan ID.