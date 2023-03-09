Фабио Капелло назвал главный минус Алексея Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«За поселений год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он — настоящий лидер на поле. В чём главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл за «Торино» 19 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Кубке Италии, в которых он не отметился результативными действиями.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды. Арендное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Права на футболиста принадлежат «Аталанте».

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