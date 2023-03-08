Агент Алексея Мирачнука высказался о приглашении футболиста в сборную России

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на приглашение своего клиента в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.
«Как так вышло, что «Торино» отпустил Миранчука на сборы сборной России? Я не знаю. Это ни столько «Торино», а сколько позиция итальянской федерации футбола. Они могут отказать, это договорённости между федерациями. Сегодня игра против «Болоньи», Лёша думает про это. От нас мало зависит, будет вызов, с удовольствием приедет повидаться с ребятами, потрудиться и поиграть в национальной сборной России. Для него это огромная честь. А если не будет такой возможности приехать, то мы все всё равно находимся в таких же обстоятельствах.
Может, лучше было бы дать Миранчуку набрать форму в клубе? Мы не вправе давать оценку. Есть руководство и главный тренер, если они считают, что надо приглашать, то надо всё бросать и приезжать. Это страна, честь страны. Даже в такой политической ситуации нужно всё бросать и приезжать за страну играть. Это ведь приглашение в национальную сборную, а не в какую-то тусовку. Лёша приедет с огромным желанием», — приводит слова Шпинева Metaratings.
- 8 марта 2023
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