«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 9 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет испанский «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра Даниэля Зиберта прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Манчестер Юнайтед» начал участие в Лиге Европы с группового этапа. Подопечные Эрика тен Хага заняли второе место в группе Е, уступив первую позицию «Реалу Сосьедад», но опередив «Омонию» и «Шериф». На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» в двухматчевом противостоянии одержали верх над «Барселоной» (4:3 по сумме двух игр).
«Бетис» на групповом этапе турнира стал победителем группы С. В квартете они смогли обойти такие команды, как «Рома», «Лудогорец» и «ХИК».
- 9 марта 2023
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