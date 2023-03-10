«Севилья» на своём поле обыграла «Фенербахче»

Сегодня, 10 марта, завершался первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимала «Фенербахче». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт в игре на 56-й минуте открыл Жоан Жордан. На 85-й минуте Эрик Ламела с передачи Ивана Ракитича укрепил преимущество испанцев, установив итоговый счёт.
В ответной игре 1/16 финала турнира «Севилья» со счётом 0:2 проиграла ПСВ на выезде, но вышла в следующую стадию Лиги Европы, так как общий счёт в серии (3:2) сложился в пользу испанской команды. Турецкий коллектив на первой стадии плей-офф по сумме двух встреч обыграл киевское «Динамо».
Финал Лиги Европы – 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы является «Севилья», которая выигрывала этот турнир шесть раз.
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