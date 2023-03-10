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Сычёв: объективно «Зениту» нет равных в РПЛ. Бразильцы делают разницу

Сычёв: объективно «Зениту» нет равных в РПЛ. Бразильцы делают разницу
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что состав санкт-петербургского «Зенита» самый сильный в Российской Премьер-Лиге, отметив, что ключевую роль в команде играют бразильские легионеры.

«У «Зенита» квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. Объективно. Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль. Они делают разницу. В других командах нет игроков такого уровня», — приводит слова Сычёва Sport24.

После 18 сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 45 набранными очками. Санкт-петербургский клуб опережают ближайших преследователей на восемь очков. Команда Сергея Семака побеждала в четырёх последних розыгрышах чемпионата России с 2019 по 2022 год.

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