Сычёв: объективно «Зениту» нет равных в РПЛ. Бразильцы делают разницу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что состав санкт-петербургского «Зенита» самый сильный в Российской Премьер-Лиге, отметив, что ключевую роль в команде играют бразильские легионеры.

«У «Зенита» квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. Объективно. Когда «Зенит» играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль. Они делают разницу. В других командах нет игроков такого уровня», — приводит слова Сычёва Sport24.

После 18 сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 45 набранными очками. Санкт-петербургский клуб опережают ближайших преследователей на восемь очков. Команда Сергея Семака побеждала в четырёх последних розыгрышах чемпионата России с 2019 по 2022 год.