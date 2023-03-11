«Ахмат» — «Локомотив»: Дзюба получил капитанскую повязку после удаления Магкеева
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Сегодня, 11 марта, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимает «Локомотив». На 20-й минуте встречи железнодорожники остались в меньшинстве после удаления защитника Станислава Магкеева. После этого капитанская повязка перешла к нападающему Артёму Дзюбе, который впервые надел её после перехода в клуб в минувшем феврале.
«Локомотив» ведёт в этой встрече со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Сергея Пиняева на 11-минуте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата в зоне стыковых матчей, имея в активе 16 очков по итогам 18 туров. «Ахмат» располагается на шестом месте, команда набрала 29 очков.
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