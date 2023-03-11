Мудрик совершил первое голевое действие за «Челси», отдав результативную передачу

Сегодня, 11 марта, проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимает лондонский «Челси». На 78-й минуте лондонцы сделали счёт 3:1 в свою пользу благодаря голу полузащитника Матео Ковачича, а точную передачу ему отдал вингер Михаил Мудрик. Для украинского футболиста это первое результативное действие в футболке лондонского клуба.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в середине января. За 21-летнего футболиста «пенсионеры» заплатили около € 70 млн, ещё € 30 млн будут отданы в качестве бонусов.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в активе 34 очка. «Лестер» располагается на 15-м месте (24 очка).

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