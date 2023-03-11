«Манчестер Сити» минимально обыграл «Кристал Пэлас». Отставание от «Арсенала» — два очка

Сегодня, 11 марта, завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Стартовый свисток главного арбитра Роберта Джонса прозвучал в 20:30 мск. Победу в этой встрече одержали «горожане» с минимальным счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, реализовав 11-метровый удар на 78-й минуте матча. Победа позволила команде Хосепа Гвардиолы набрать 61 очко и сократить отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков, но у «канониров» ещё есть игра в запасе. «Кристал Пэлас» с 27 очками остался на 12-й позиции.
В следующем туре «Кристал Пэлас» встретится с «Брайтоном» (15 марта), а «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» (19 марта).
- 11 марта 2023
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