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«Манчестер Сити» минимально обыграл «Кристал Пэлас». Отставание от «Арсенала» — два очка

«Манчестер Сити» минимально обыграл «Кристал Пэлас». Отставание от «Арсенала» — два очка
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Сегодня, 11 марта, завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Стартовый свисток главного арбитра Роберта Джонса прозвучал в 20:30 мск. Победу в этой встрече одержали «горожане» с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, реализовав 11-метровый удар на 78-й минуте матча. Победа позволила команде Хосепа Гвардиолы набрать 61 очко и сократить отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков, но у «канониров» ещё есть игра в запасе. «Кристал Пэлас» с 27 очками остался на 12-й позиции.

В следующем туре «Кристал Пэлас» встретится с «Брайтоном» (15 марта), а «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» (19 марта).

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
11 марта 2023, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 78'
Комментарии
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