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Зинедин Зидан интенсивно учит английский язык. Тренера связывали с «Челси»

Зинедин Зидан интенсивно учит английский язык. Тренера связывали с «Челси»
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан начал процесс интенсивного изучения английского языка. Французский специалист занимается по четыре часа каждый день. Об этом сообщает «твиттер» La Source Parisienne со ссылкой на свои источники.

После второго ухода из мадридского клуба Зидан всё ещё находится в статусе безработного. По слухам, которые появляются в СМИ в последнее время, имя француза связывают с лондонским «Челси», действующий главный тренер которого, Грэм Поттер, испытывает определённые проблемы с результатами.

Также Зидана связывают с возможным возвращением в «Реал», работой в «Ювентусе» и «ПСЖ». Сам француз заявлял о готовности вернуться к деятельности в ближайшее время.

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