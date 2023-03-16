Игроки «Зенита» аплодировали болельщикам под кричалку «Fan ID — убийца футбола»

Несколько футболистов санкт-петербургского «Зенита» после окончания матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) подошли к трибуне с активными болельщиками сине-бело-голубых.

Одна из кричалок фанатов петербуржцев была посвящена протесту против карты болельщика: «Fan ID — убийца футбола». Футболисты «Зенита», среди которых были вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, а также полузащитники Андрей Мостовой и Алексей Сутормин, в этот момент аплодировали болельщикам.

Отметим, что на матчах Кубка России не требуется карта болельщика, которая необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во всех городах и стадионах с декабря 2022 года.