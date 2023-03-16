Федерация футбола Испании сделала заявление по обвинению «Барселоны» в подкупе судей

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на своём официальном сайте сделала заявление по ситуации с расследованием испанской прокуратуры в отношении «Барселоны».
«RFEF участвует в процессе после соответствующей жалобы прокуратуры. Кроме того, проанализировав ситуацию, федерация отправила отчёт департамента по этике и всю сопутствующую документацию, в том числе подтверждающее письмо, директору по этику УЕФА.
RFEF с самого начала сотрудничает с компетентными органами, чтобы максимально облегчить работу по расследованию данного дела. УЕФА также был проинформирован о явке в суд RFEF. Вышеупомянутый отчёт, подготовленный департаментом по этике, был передан клубу «Барселона» и судейскому комитету.
Также RFEF с самого начала ведёт внутреннее расследование. Федерация готова к сотрудничеству, хочет, чтобы дело пришло к завершению, и призывает к спокойствию для снятия напряжённости в отношении судейского коллектива. Футболу это невыгодно. Правосудие требует времени и доказуемости.
В завершение RFEF хотел бы поблагодарить всех судей, которые сейчас продолжают работу в профессиональном футболе, а также прославленных легенд испанского арбитража, которые в прошлом поспособствовали росту нашего футбола. Всем им спасибо!» — гласит официальное заявление RFEF.
Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком»:
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