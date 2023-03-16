Саутгейт — про Уолкера: это сложная ситуация, но мы хотим, чтобы он был с нами

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал попадание в состав команды защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, несмотря на недавний скандал с поведением футболиста в баре, где он в пьяном виде снимал штаны, приставал к девушкам и трогал грудь одной из них.

«Это сложная ситуация. Я долго с ним разговаривал, факт в том, что на данный момент он все ещё играет за свой клуб, и нет убедительных доказательств, чтобы исключить его на данном этапе.

Я должен быть осторожен в своих моральных оценках, и у нас было несколько долгих разговоров. Мы хотим, чтобы он был с нами, это правильно, но мы также знаем, что когда вы играете за сборную Англии, то для вас существует завышенная планка поведения и ожиданий.

Я не думаю, что мы легкомысленно отнеслись к этому решению», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Сборная Англии в марте проведёт два матча в рамках отборочного турнира Евро-2024 с командами Италии и Украины.