Саутгейт — про Уолкера: это сложная ситуация, но мы хотим, чтобы он был с нами

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал попадание в состав команды защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, несмотря на недавний скандал с поведением футболиста в баре, где он в пьяном виде снимал штаны, приставал к девушкам и трогал грудь одной из них.
«Это сложная ситуация. Я долго с ним разговаривал, факт в том, что на данный момент он все ещё играет за свой клуб, и нет убедительных доказательств, чтобы исключить его на данном этапе.
Я должен быть осторожен в своих моральных оценках, и у нас было несколько долгих разговоров. Мы хотим, чтобы он был с нами, это правильно, но мы также знаем, что когда вы играете за сборную Англии, то для вас существует завышенная планка поведения и ожиданий.
Я не думаю, что мы легкомысленно отнеслись к этому решению», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Сборная Англии в марте проведёт два матча в рамках отборочного турнира Евро-2024 с командами Италии и Украины.
- 16 марта 2023
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